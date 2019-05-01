أخبار مصر | وزير الأوقاف يعلن عن إطلاق حملة تكافل ومكارم الأخلاق أول شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يعلن عن إطلاق حملة تكافل ومكارم الأخلاق أول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقائه الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب إطلاق حملة التكافل ومكارم الأخلاق بداية شهر رمضان الكريم، وذلك لتعظيم وإبراز الجوانب الأخلاقية والإنسانية لديننا السمح الحنيف.

وعقد وزير الأوقاف، لقاءً موسعًا مع الأئمة المتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب بديوان عام الوزارة.

أكد الوزير، خلال اللقاء، أن الخطة الدعوية لشهر رمضان هذا العام تقوم على محورين أساسيين: الأول : تقوية الحس الإيماني وتعظيم المراقبة لله (عز وجل) فى النفوس ، والمحور الثاني يدور حول مكارم الأخلاق وخاصة فيما يتصل بتكافل المجتمع ، معلنا انطلاق حملة التكافل ومكارم الأخلاق بداية شهر رمضان .