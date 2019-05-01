شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: نناشد بترشيد الاستهلاك حتى لا يفاجئ المواطن بارتفاع قيمة الفاتورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تناشد المستهلكين بترشيد الاستهلاك رغم وجود فائض في الإنتاج وذلك حتى لا ترتفع فاتورة استهلاك المواطنين.

وطالب حمزة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من المواطنين أن يتم استخدام الكهرباء فيما يحتاجه المواطن وبما يعود عليه بالنفع.

وأضاف أن التكييفات والمراوح تستهلك المزيد من الكهرباء ويطالب من المواطنين الترشيد حتى لا يفاجئ المواطن بارتفاع فاتورة الكهرباء.