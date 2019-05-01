شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: مصر مستعدة للتعاون ومساندة الأشقاء في لبنان لتجاوز التحديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام السفير المصرى بلبنان، نزيه النجاري، حفل عشاء على شرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذي يزور بيروت حاليا، لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحضر العشاء عدد من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.

وخلال حفل العشاء رحب السفير المصرى بالضيوف، معربا عن سعادته بعقد اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، مؤكدا أن مصر ولبنان تربطهما علاقات ممتدة، ويتم العمل حاليا على تعزير أواصر التعاون بين البلدين.

Advertisements

وفى كلمته عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره للبنانيين حكومة وشعبا، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، استقبله بالمطار، وقاد السيارة بنفسه حتى مقر الإقامة، تعبيرا منه عن حفاوة الاستقبال.

وأكد مدبولى في كلمته أن مصر على استعداد تام للتعاون مع الأشقاء اللبنانيين، في مختلف المجالات، وكذا مساندتهم لتجاوز التحديات التي تواجههم في قطاع الطاقة، أو غيره من القطاعات، خاصة أن مصر لديها قصة نجاح في هذا القطاع.

وقدم رئيس الوزراء عرضا موجزا عن جهود مصر التي بذلتها خلال السنوات القليلة الماضية، لتثبيت أركان الدولة، وكذا برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مؤكدا في الوقت نفسه نجاح برنامجها للإصلاح بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، ومشيرا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج الإصلاح في ظل مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية والداخلية.