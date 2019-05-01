شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: لا تخفيف أحمال في رمضان.. والاحتياطي يكفي استهلاك مصر لسنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لن يتم تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك. وأضاف «حمزة»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن طلب الحكومة ترشيد الاستهلاك ليس خوفًا من تخفيف الأحمال، موضحًا أن إنتاج الكهرباء في ارتفاع تزايد. وكشف أن الاحتياطي في الكهرباء يغطي احتياج مصر لسنوات قادمة.

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