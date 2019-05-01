شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» عن واقعة تسلق الهرم الأكبر: اللوائح تمنع ذلك منذ عهد زاهي حواس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل تسلق شاب مصري لهرم خوفو وإلقاء القبض عليه بعد نزوله منه، الأربعاء، قائلًا إن «شاب صغير السن، صعد إلى هرم خوفو بعد تسلقه للسلالم، وأبلغني مدير منطقة الهرم بالواقعة، وحاول الأمن إنزاله، لكنه ألقى عليهم الحجارة، وبعدها صعد للقمة، وألقى الساري الخشبي أعلى الهرم».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «الشاب تسلق الحجارة حتى مدخل الهرم، وغير اتجاهه فجأة محاولًا الصعود، والشاب نزل من الهرم ووجدنا أمامه برفقة شرطة السياحة، وألقت القبض عليه ورحلته إلى قسم الهرم».

وتابع: «كان أفراد الأمن طاردوا الشاب لمنعه من التسلق فرشقهم بالحجارة، وتبع تحويله إلى النيابة للعامة، وقال إنه يسكن في شارع الهرم، ويعمل مدرب سباحة، وسنه 27 ساعة، وننتظر تحقيقات النيابة، والإجراءات ضده»، مؤكدًا أن «اللوائح تمنع تسلق الهرم منذ عهد زاهي حواس».

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وكانت وزارة الداخلية، أعلنت تفاصيل ضبط شاب صَعد قمة الهرم الأكبر «خوفو»، وتعديه على قوات التأمين حال منعه من التسلق.

وقالت الوزارة في، في بيان، مساء الأربعاء، إن الخدمات الأمنية المعنية بتأمين المنطقة الأثرية دائرة الأهرام، تبلغت بصعود أحد الأشخاص للهرم الأكبر من الضلع الغربي، وحال استيقافه بواسطة الخدمات، ألقى الحجارة عليهم.

وأضافت «الداخلية» أن الشاب لم يستجب لنصائح رجال الأمن، واستكمل الصعود، موضحة أن المُتسلق حينما وصل إلى قمة الهرم نزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وألقاهما دون وقوع أي إصابات.

وتابعت أن الشاب نَزل من قمة الهرم في وقت لاحق، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وتبين أنه مدرب سباحة، 27 سنة، مُقيم بالكوم الأخضر في الهرم.

وأوضحت أنه عند سؤال الشاب عن سبب صعوده، لم يبد أي مبررًا، ومازال استكمال فحص موقفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.