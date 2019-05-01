شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 84% من وفيات العام الماضي بسبب السمنة والأمراض غير السارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مستشارة وزيرة الصحة للرعاية التوعوية والصحية، إن الوزارة أطلقت حملة لـ«تغيير نمط الحياة» بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن السمنة، مشيرة إلى أن «الوزارة توضع خطة متكاملة لمكافحة الأمراض غير السارية فيما يخص مكافحة التدخين، والتشجيع على تحسين النشاط البدني، وخطورة الوجبات السريعة».

وأضافت «غلاب» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «84 % من وفيات العام الماضي بسبب الأمراض غير السارية منها السمنة».

وتابعت أن «الحملة تعتمد على التوعية بأهمية الطعام الصحي وممارسة الرياضة، وسنطلق حملة إعلانية لتغيير نمط تغذية المصريين، وسنحاول ونعافر حتى نعيش جميعًا في مائة مليون صحة»، موضحة أن «الحملة تستهدف الأطفال حتى كبار السن».