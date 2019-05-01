شكرا لقرائتكم خبر عن إخصائي تغذية علاجية: رمضان فرصة لإنقاص الوزن.. والأهم تنظيم الوجبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور إنجي مجدي، إخصائي التغذية العلاجية، ورئيس قسم التغذية العلاجية في مستشفى الشرطة، إن المواطنين يصابون بالسمنة في رمضان، لتناولهم كل الأطعمة أثناء الفطار.

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وأضافت «مجدي» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه «يجب البعد عن السكر والملح أثناء السحور والفطار، والبعد عن النشويات والمحفوظات، ونستخدم الطماطم الطبيعية والخضار الطبيعي أثناء السحور».

وتابعت: «شهر رمضان فرصة لإنقاص الوزن، والأهم تنظيم الوجبات ونوعية الأطعمة، وعند أكل الحلويات يجب أن يكون بعد الفطار بساعتين، وبسكر قليل، ونتناول الحلويات مرتين في الأسبوع فقط».

وطالبت بالبعد عن الشاي والقهوة حتى لا تنقص المياه في الجسد أثناء الصيام، مضيفة: «يجب البعد عن النشويات والمقليات في رمضان والاهتمام بالخضروات، والمصريون شعب تخين والسمنة وراء أمراض السكر والضغط والقلب».