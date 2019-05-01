شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلق على واقعة صعود شاب إلى قمة الهرم الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط شاب صَعد قمة الهرم الأكبر «خوفو»، وتعديه على قوات التأمين حال منعه من التسلق.

وقالت الوزارة في، في بيان، مساء الأربعاء، إن الخدمات الأمنية المعنية بتأمين المنطقة الأثرية دائرة الأهرام، تبلغت صعود أحد الأشخاص للهرم الأكبر من الضلع الغربي، وحال استيقافه بواسطة الخدمات، ألقى الحجارة عليهم.

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وأضافت «الداخلية»، أن الشاب لم يستجب لنصائح رجال الأمن، واستكمل الصعود، موضحة أن المُتسلق حينما وصل إلى قمة الهرم نزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وألقاهما دون وقوع أي إصابات.

وتابعت أن الشاب نَزل من قمة الهرم في وقت لاحق، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وتبين أنه مدرب سباحة، 27 سنة، مُقيم بالكوم الأخضر في الهرم.

وأوضحت أنه عند سؤال الشاب عن سبب صعوده، لم يبد أي مبررًا، ومازال استكمال فحص موقفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.