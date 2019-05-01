شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قومي حقوق الإنسان»: اللجنة الأفريقية واحدة من علامات الطريق للقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيان المجلس ظهر الأربعاء، أمام الدورة الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في شرم الشيخ في الفترة من 14 أبريل إلى 24 مايو 2019.

Advertisements

وأكد «فائق» -بحسب بيان- أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الأفريقية بأعتبارها واحدة من علامات الطريق لأفريقيا في ملحمتها لانتزاع صور تقرير المصير، والتحرر من الاستعمار والعنصرية، والنهوض بحقوق الإنسان والتنمية.

وأوضح دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مصر، من خلال إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالحريات والحقوق في مدي تطابقها مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر، وتلقي الشكاوي، وزيارة السجون، وكذلك التدخل في الدعوى المدنية.

كما تحدث «فائق» عن التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الإرهاب، الذي يستهدف سيناء لتكون قاعدة للإرهاب في أفريقيا، وأشار إلى ما حققته الدولة من انجازات تصب في مصلحة المواطن في مجال الحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية، في عدة مجالات من بينها الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل من أجل القضاء على العشوائيات.