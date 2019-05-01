شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح 3 مكاتب توثيق بمحافظات المنوفية والغربية والفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل مكتباً جديداً للتوثيق بمنطقة بشبيش بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية والتابع لمكتب الشهر العقاري بطنطا، كما افتتحت مكتبين آخرين للتوثيق الأول بمنوف محافظة المنوفية والثاني بمحافظة الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما وتجهيزهما إنشائيا بتهيئة مكاتب العاملين وأماكن انتظار الجمهور لتحقيق راحة الجمهور والرضا الوظيفي للعاملين في آن واحد، كما تم رفع كفاءة المكتبين من الناحية التقنية حيث تم اختصار دورات العمل المميكنة تسهيلا على العاملين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تيسير الخدمات على المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد.

وبحسب بيان، الأربعاء، جاء تطوير مكتب توثيق الفيوم في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والاتصالات لتطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بكافة أنحاء الجمهورية، ومن ابرز سمات هذا التطوير دورات العمل المميكنة لتشمل تقديم طلبات الشهر، واستخراج الشهادات العقارية، واستخراج صور العقود المشهرة.

وذكر البيان أن نظام الشباك الواحد الذي تتسم به كافة المكاتب المستحدثة، هو آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقًا، مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي، مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على آداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.