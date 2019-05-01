شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: الإخوان تحظى برعاية المخابرات الأمريكية.. وحظرهم ليس بيد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر، إن البيت الأبيض لا يمتلك السلطة الفردية لاعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ولابد أن يمر عبر قنوات شرعية مثل الكونجرس، والبنتاجون.

وتابع «الخرباوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان تحظى برعاية من المخابرات الأمريكية، مع وجود مصالح مشتركة للبنتاجون مع ميليشيات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان.

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وأضاف الكاتب والمفكر أن ترامب لا يستطيع وحده تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وسط وجود رغبة من الإدارة الأمريكية.

وأكد أن الإخوان لديهم وجود في البيت الأبيض في فترة رئاسة باراك أوباما ويتغللوا في الجامعات الأمريكية في أقسام السياسة وما يتعلق بعلوم الشرق وجماعات الإسلام السياسي وهناك جمعيات في واشنطن تدعم جماعة الإخوان.

وأوضح الخرباوي أن الإخوان نجحت في أن تقدم نفسها في الغرب بأنها جماعة مضطهدة وأنها تصدر ضدها أحكام بالحبس أو أنها كانت تصارع على الحكم بشكل ديمقراطي وهي صورة مزيفة استطاع الإخوان أن تتخذها لصالحها في الغرب.