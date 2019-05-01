شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: مستعدون لاستقبال رمضان بـ200 منفذ للسلع الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن فتح أكثر من 200 منفذًا بنطاق المحافظة استعدادًا لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال شهر رمضان.

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وأوضح «آمنة» في بيان، الأربعاء، أن المنافذ عبارة عن 44 منفذاً تابعًا للوحدات المحلية 22 بالمدن والقرى و27 منفذ تابعًا للقوات المسلحة ما بين ثابتًا ومتحركًا و28 منفذًا تابعًا لوزاره الداخلية و74 منفذًا تابع لوزارة التموين و22 منفذًا تابعًا لمدارس التعليم الفنى الزراعى و3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة.

وأشار إلى قيام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بإفتتاح منفذين «أهلا رمضان» في دمنهور وكفر الدوار، والتنسيق مع القوات المسلحة وشركات المواد الغذائية وكبار التجار لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار وأعلى جودة بتلك المعارض.

وأكد المحافظ على مراعاة جودة السلع المعروضة وكمياتها وأسعارها الإقتصادية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، في تلك المنافذ.والتأكد من سلامتها حفاظاً على صحة المواطنين خلال الشهر الكريم.