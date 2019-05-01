شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرصاد: طقس الأسبوع الأول من رمضان معتدل.. باستثناء اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع وفقاً للبيانات المناخية أن يشهد الأسبوع الأول من رمضان طقساً معتدلاً باستثناء اليوم الأول.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن غداً الخميس سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة وستصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية ثم يحدث انخفاض بعد غد الجمعة من حوالي ل 7 – 8 درجات لتكون الحرارة من 29 – 30 ويستمر الانخفاض السبت المقبل.

وتابع: «يعقب ذلك ارتفاع يوم الأحد ويستمر حتي الاثنين أول أيام رمضان يليه انخفاض في اليوم الثاني من رمضان واعتدال في درجات الحرارة لمدة أسبوع».