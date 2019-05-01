شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة من تامر مرسي بشأن هيكلة DMC وON وCBC والحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اجتمعت اللجنة التنفيذية لإدارة القنوات التلفزيونية التابعة لمجموعة المتحدة، برئاسة تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقررت تدشين قطاعات عرضية على مستوى الشبكات الأربعة لتوحيد الإدارات المساعدة للقطاعات الإنتاجية. وشملت القرارات تكليف إبراهيم على رئيس قطاع الإنتاج والتشغيل، وتكليف إيهاب أبوزيد مديرا لإدارة الإنتاج الفني senior producer للقنوات، وتكليف أحمد سهيم مديرا لإدارة المونتاج لشبكتي dmc وCBC، وتكليف شريف التوني مديرا لإدارة المونتاج لشبكتي الحياة وON tv. كما شملت قرارات اللجنة، تكليف محمود أنيس مدير إدارة الإعداد والتنفيذ لشبكتي dmc وCBC، وتكليف محمد بكري مدير إدارة الإعداد التنفيذ لشبكتي الحياة وontv، وتكليف محمد عبدالرحمن مديرًا للمركز الصحفي للقنوات.

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