أبو الغيط يغادر القاهرة للمشاركة بمنتدى الاقتصاد العربي في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مطار القاهرة متوجهًا إلى بيروت للمشاركة فى الدورة الـ27 من منتدى الاقتصاد العربي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال سنويا في العاصمة اللبنانية بيروت، وينطلق غدًا بحضور 400 شخصية من 15 بلدا عربيا وأجنبيا، ويبحث في مجالات الاستثمار وفرص الأعمال في الدول العربية.

ويشهد المنتدى للسنة الثانية على التوالى، إطلاق صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن اقتصادات البلدان العربية، وسيتولى رئاسة هذه الجلسة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الدكتور جهاد أزعور، كما تشارك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) في المنتدى بشخص الأمينة التنفيذية الدكتورة رولا دشتى وبخبراء في إحدى جلسات العمل.

ويتحدث فى المنتدى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي يرعى المنتدى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كون مصر ستكون ضيف شرف الدورة الـ27 للمنتدى، إضافة إلى العديد من الوزراء اللبنانيين والمصريين وبعض قادة مؤسسات التمويل التنموى العربى.

يناقش المنتدى عددًا من الموضوعات المهمة ذات الصلة بأوضاع اقتصادات البلدان العربية، وفى مقدمتها عرض تقرير صندوق النقد الدولى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور المصارف وأسواق رأس المال فى دعم الاستثمار والنمو، وتعزيز تنافسية البلدان العربية لاستقطاب الاستثمار، ومناخ وفرص الأعمال والاستثمار فى البلدان العربية.