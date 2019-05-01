محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أكدت مصادر مطلعة، أن مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية طارئة يوم السبت القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر الذي صدر 25 أبريل الماضي وبدأ العمل به للتصديق عليه.
وأضافت المصادر لمصراوي، أنه من المقرر يُلقي رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بيانًا طارئا أمام البرلمان وفقا لأحكام القانون ولائحة البرلمان عن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ مجددًا على أن تتم إحالة القرار الجمهوري وبيان مدبولي إلى اللجنة العامة للبرلمان برئاسة عبدالعال لمناقشته ثم يتم عرض التقرير على الجلسة العامة لمناقشته.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر بدءًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضي.
وتضمنت المادة الثانية أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
كما جاء في المادة الثالثة من القرار، “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".
وتتضمن المادة الرابعة من القرار "أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: البرلمان يعقد جلسة استثنائية لمناقشة إعلان الطوارئ.. السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.