"مدبولي" يصل بيروت للمشاركة بمنتدى الاقتصاد العربي.. والحريري في استقباله

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ:

وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث يترأس وفد مصر المشارك في (منتدى الاقتصاد العربي).

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مقدمة مستقبلي رئيس الحكومة المصرية في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) والسفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، والسفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر.

ويفتتح المنتدى أعماله صباح الغد الخميس، برعاية الحريري، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي.. حيث تعد مصر ضيف شرف المنتدى لهذا العام. كما يشارك في أعمال المنتدى أكثر من 600 شخصية لبنانية وعربية ودولية من 20 بلدا عربيا وأجنبيا.

وتبحث جلسات المنتدى في تعزيز تنافسية البلدان العربية في استقطاب الاستثمار، حيث تتناول متطلبات تسريع النمو والإصلاح لتعزيز جاذبية الاستثمار واستعراض السياسات الاقتصادية لبعض الدول.

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ويعقد المنتدى ضمن أعماله جلستين رئيسيتين في ختام اليوم الأول له، تتناولان الآفاق الاقتصادية لكل من مصر ولبنان، ويشارك فيها وزراء واقتصاديون ومستثمرون من البلدين.

وذكرت مجموعة الاقتصاد والأعمال أن الجلستين تكتسبان أهمية خاصة على عدة مستويات، إذ يشارك فيهما 10 وزراء من البلدين، وتضفي المشاركة الوزارية الحاشدة زخما مهما على أعمالها، ومن المتوقع أن تؤسس لمنصة حوار نوعي بين الوزراء وقيادات القطاع الخاص ورؤساء الشركات.

ومن المقرر أن يترأس الدكتورمصطفى مدبولى بعد غد وفد مصر الى اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة والتى يرأس الجانب اللبنانى فيها سعد الحريرى .

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.