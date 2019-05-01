بعد أزمة الشاب المصري.. 7 وقائع أثارت الجدل بمنطقة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تسلق شاب مصري اليوم الأربعاء، الهرم الأكبر للملك خوفو، وانتزع الساري الخشبي الموضوع أعلى قمة الهرم، إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليه واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

لم تكن هذه الواقعة آخر محاولات خرق القانون بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، إذ شهدت الأعوام الماضية محاولات يرصد "الخليج 365" أبرزها:

2013

التقط المصور الروسي فاديم ماكوروف، عددًا من الصور من أعلى نقطة في الهرم الأكبر، قبل أن يعتذر عن تخطية الإجراءات الرسمية وصعود الهرم دون تصريح.

وكتب ماكوروف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يعتذر لـ"المصريين وللعالم" عما بدر منه. وحظيت الصور باهتمام بالغ في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

2015

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في مارس 2015، صورًا لممثلة أفلام إباحية روسية بمنطقة الأهرامات الأثرية، أثناء تصويرها مقطعًا إباحيًا بالمنطقة.

وكشفت الممثلة الإباحية -وفقًا للصور- عن بعض أجزاء من جسدها وهي تحمل تمثالًا لقطٍ فرعوني من أحد محل الهدايا، وقالت إنها صوّرت الفيلم في 2012، لتثير الواقعة جدلًا أعقبها فتح تحقيق في القضية.

2015

انتشرت في أبريل 2015 صورًا عارية لممثلة إباحية تحت سفح الأهرامات، مع انتشار ادعاءات بتصويرها فيلمًا إباحيًا في المنطقة بعنوان "كليوباترا في الأهرامات"، وهو الذي نفته الممثلة في وقت لاحق.

Advertisements

وأوضحت في ردها على ذلك أنها لم "تصور فيلم إباحي في الأهرامات، هذه الصور كانت من باب اللهو والمرح مع الأصدقاء خلال زيارتي"، لتقوم بحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.

2016

تسلق شاب ألماني يدعى أندريه سيسيلسكي، في عام 2016، هرم "خوفو" ووّثق مغامرته عبر تسجيل فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لاحق، بعدما تمكن من العودة لبلاده، ولاقي التسجيل انتشارًا كبيرًا.

2017

التقطت سائحة بلجيكية تدعى "ماريسا بابين"، في شهر أبريل 2017، خلال زيارتها للأهرامات، صورًا عارية، كما اعتادت في المناطق الشهيرة حول العالم.

وقالت بابين لمجلة "نيوز بالاد" الهولندية، إنها اتفقت مع صديق لها أسترالي الجنسية، يدعى جيسي على اللقاء في القاهرة للسفر إلى إثيوبيا، وإنَّ صديقها كان من المهووسين بالحضارة المصرية، لدرجة أن جسمه مغطى بالوشُوم الهيروغليفية، وهو الذي أقنعها بالتصوير مع الأهرام قبل السفر إلى إثيوبيا، وقال لها إنَّه يريد أن "يصنع قصة مصورة، تُبين ما كانت عليه مصر قديمًا".

2018

نشر مصور دنماركي يدعى "أندرياس هيفيد"، فيديو له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

2019

تسلق شاب مصري اليوم الأربعاء، الأول من مايو 2019، الهرم الأكبر خوفو، وذلك بعد دخوله منطقة الأهرامات الأثرية من البوابة الرئيسية كزائر مصري بتذكرة دخول، ثم توجه إلى مدخل هرم خوفو الحالي، وحاول التسلق والصعود إلى قمة الهرم، وحاول أفراد أمن الآثار وقوة من شرطة السياحة والآثار بمنعه من محاولة التسلق وتتبعه، إلا أنه قاومهم وألقى عليهم الحجارة وفر هاربا متسلقا إلى قمة الهرم، وانتزع الساري الخشبي الذي وضع فوق قمة الهرم في العصر الحديث.

وتمكنت قوة من شرطة السياحة والآثار، من القبض عليه، واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته للنيابة.