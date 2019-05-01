عمر مروان يقدم تقرير مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر ترتبط بإفريقيا تاريخياً وجغرافياً، وتجمعهم روابط مشتركة.

وأضاف مروان - خلال استعراضه تقرير مصر المقدم إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن الفترة من 2001 إلى 2017 - أن هناك تحديات متشابهة ومصالح مشتركة ورؤى متوافقة، شكلت هوية مصر الإفريقية جذورا ووجودا وحياة.

وأوضح المستشار عمر مروان، والذي يرأس وفد مصر أمام اجتماعات اللجنة والتي تعقد في شرم الشيخ، أن التقرير تأخر تقديمه نظراً للظروف السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر، في ظل ثورتين متتاليتين أعادتا الكلمة العليا للشعب في رسم حاضره ومستقبله.

وتابع: "حرص الدستور المصري على توثيق هذه الهوية بالنص صراحة في مادته الأولي على انتماء مصر للقارة الإفريقية، ويسجل التاريخ أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساعدت حركات تحرر الشعوب في العالم بصفة عامة، وفي قارتها الإفريقية بصفة خاصة، وساهمت بجهودها المادية والمعنوية في تكوين المؤسسات الإفريقية السياسية، وبناء التكتلات الإفريقية الاقتصادية، وإنشاء الآليات الإفريقية للدفاع عن حقوق القارة وشعوبها وأفرادها".