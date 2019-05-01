للتصدير فقط.. الصحة تسمح بالتصنيع المحلي لأدوية غير مسجلة في مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إقرار نظام التصنيع بغرض التصدير فقط لشركات الأدوية العاملة في السوق المصري.
ونظام السماح المؤقت بالتصنيع لغرض التصدير، يعني السماح للمصانع المحلية بتصنيع مستحضرات صيدلية غير مسجلة في مصر بغرض التصدير للخارج بدون تسجيل أو تداول داخل البلاد، وتم إقراره من قبل اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية في أبريل 2011.
وحددت الإدارة المركزية للصيدلة 6 اشتراطات للاستفادة من هذا النظام طبقًا لتقرير اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، على رأسها أن يكون المستحضر مسجلًا في إحدى الدول المرجعية أو تكون التركيبة واردة في أحد المراجع العلمية المعترف بها.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون المستحضر مسجلًا في بلد المنشأ، ولا يسمح بتصنيع المستحضرات المحتوية على مواد مدرجة بجداول المخدرات بهذا النظام، فضلًا عن صدور موافقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية على تصنيع كل مستحضر يتم تقديمه وفقاً لهذا النظام، قبل استيراد المواد الخام، وقبل البدء في التصنيع.
وأرجعت الوزارة، قرارها إلى حرصها على الدعم المستمر لتشجيع الصناعة الوطنية، لما تمثله من أهمية اقتصادية، واعتبارها أمن قومي، وسيسهم النظام الجديد في دعم التصدير، ودفع عجلة الإنتاج الدوائي بمصر.
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