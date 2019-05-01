الأمن العام: ضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويج 125 كيلو حشيش بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص كونوا تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات وبحوزتهم 150 كيلو بانجو بمنطقة الشيشيني في الهرم.

مكون من أربعة أشخاص في منطقة الشيشيني في الهرم، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث استهدفتهم مأمورية أمنية، ألقت القبض عليهم متلبسين بحيازة نحو 150 كيلو من مخدر الحشيش، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية أكدها ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيام "رشدي.أ"، 39 سنة، سائق، "محمد.ج"، 29 سنة، عاطل، "أحمد.ع"، 29 سنة، عاطل، "محمد" وشهرته "محمد بكار"، 21 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم الهرم؛ بتكوين تشكيل عصابي بزعامة الأول، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة الشيشيني بالمريوطية، دائرة القسم، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص قيادة الأول، وضُبط بحوزتهم 125 كجم حشيش، و122 ألفا و235 جنيها، و6 هواتف محمولة.

ووقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

حُرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.