الداخلية تعلن تفاصيل ضبط مُتسلق الهرم: مدرب سباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط شاب صَعد قمة الهرم الأكبر "خوفو"، وتعديه على قوات التأمين حال منعه من التسلق.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الخدمات الأمنية المعنية بتأمين المنطقة الأثرية دائرة الأهرام، تبلغت صعود أحد الأشخاص للهرم الأكبر من الضلع الغربي، وحال استيقافه بواسطة الخدمات، ألقى الحجارة عليهم.
وأضافت "الداخلية"، أن الشاب لم يستجب لنصائح رجال الأمن، واستكمل الصعود، موضحة أن المُتسلق حينما وصل إلى قمة الهرم نزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وألقاهما دون وقوع أي إصابات.
وأشارت إلى أن الشاب نَزل من قمة الهرم في وقت لاحق، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وتبين أنه مدرب سباحة، 27 سنة، مُقيم بالكوم الأخضر في الهرم.
وأكدت الداخلية، أن عند سؤال الشاب عن سبب صعوده، لم يبد أي مبررًا، ومازال استكمال فحص موقفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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