المشدد 5 سنوات لمالك شركة زور بطاقات عضوية النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مالك شركة بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد تزويره بطاقات عضوية للنادي الأهلي، واستولى على أموال أحد الموطنين.

صدر الحكم، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك.

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تبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم "م.ر"، مالك إحدى الشركات، اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى مؤسسات النفع العام المتمثلة في بطاقات عضوية للنادي الأهلي الرياضي.

وحسب التحقيقات، فإن المتهم اتفق مع الآخر وأمده بالبيانات اللازمة لاصطناع البطاقات على غرار الصحيح منها، فشرع الثاني في صناعتها بناء على اتفاق مسبق بينهما.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهم استولى على مبلغ مالي من المجني عليه "م.ف"، عن طريق الاحتيال، إضافة إلى سلب بعض من ثروته، بعدما أوهمه أنه من العاملين بإدارة النادي الأهلي، وأعطاه بطاقات مزورة.