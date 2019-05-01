أول ضحايا الصيف.. مصرع طفلين في حريق بسبب "التكييف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقي طفلان مصرعهما إثر نشوب حريق هائل داخل شقة بدائرة قسم شرطة بدر.

وتلقى المقدم وائل عرفان رئيس مباحث قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص الذي أجراه الرائد إبراهيم منصور معاون مباحث القسم تبين مصرع الطفلين "ملك" 6 سنوات، وناجي "5 سنوات، إثر حدوث ماس كهربائي بالتكييف.

وبسؤال والدي الطفلين أكدا أنهما شغلا التكييف للمرة الأولى أمس بسبب موجة الحر التي تشهدها المحافظة، وفوجئا بعدها بدقائق بنشوب حريق وامتدت ألسنة اللهب إلى طفليهما الذين لم يتمكنا من الفرار بسبب صغر سنهما.

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وأشار والدي الطفلين إلى أنهما حاولا إنقاذ الطفلين، لكنهما فشلا في الوصول إليهما بسبب ارتفاع ألسنة اللهب والتهمتهما النيران قبل وصول رجال المطافئ.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي حدث بجهاز التكييف.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله العقيد على السنجة مأمور قسم شرطة بدر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.