أخبار مصر | "الأوقاف" تنظم قوافل دعوية إلى 5 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تنظم قوافل دعوية إلى 5 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات المنيا، ومطروح، والبحيرة، والبحر الأحمر، الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "رمضان شهر عبادة وعمل"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الزيادة السكانية غير المنضبطة هي التحدي الثاني للدولة بعد القضاء على الإرهاب فلا تنمية للبلاد في ظل الزيادة السكانية غير المنضبطة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور عمرو حسن.

وتناول اللقاء أهمية نشر الخطاب الديني المنضبط، ولغة الحوار التي تختلف من زمان لآخر، وكيفية تنشئة أمة مثقفة واعية تعرف صحيح الدين وتدرك قيمة الانتماء الوطني.