أخبار مصر | الأوقاف تنشر عناوين دروس وخطب شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تنشر عناوين دروس وخطب شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف، موضوعات دروس العصر وخطب الجمعة خلال شهر رمضان المقبل على مستوى المساجد والملتقيات الفكرية.

وتأتي الدروس بواقع ١٢ درسا، كل «سبت واثنين وأربعاء»، أسبوعيا، تبدأ يوم الاثنين ٦ مايو بموضوع «رمضان شهر القرآن» وتنتهي السبت ١ يونيو بموضوع "الصدق".

وتأتي موضوعات خطبة الجمعة طوال الشهر، الخطبة الأولى: رمضان شهر العتق من النار، -الخطبة الثانية: رمضان شهر الجود والكرم، الخطبة الثالثة: رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال، - الخطبة الرابعة : رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله، خطبة العيد: الأعياد عبادة.

أما بالنسبة لدروس العصر تم تحديدها كالتالي:

الإثنين ١ رمضان " رمضان شهر القرآن "

الاربعاء ٣ رمضان " رمضان شهر الجود والكرم "

السبت ٦رمضان " رمضان شهر الصبر "

الاثنين ٨ رمضان " الرحمة "

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الأربعاء ١٠ رمضان " رمضان شهر النصر "

السبت١٣ رمضان" التسامح"

الإثنين ١٥ رمضان " التيسير"

الأربعاء ١٧ رمضان " الأمانة"

السبت ٢٠ رمضان " فضائل العشر الأواخر "

الإثنين ٢٢رمضان" الوفاء"

الاربعاء ٢٢ رمضان" من فضائل ليلة القدر " .

السبت ٢٧ رمضان" الصدق" .