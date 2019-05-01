أخبار مصر | الآثار توضح تفاصيل صعود شاب مصري فوق قمة هرم خوفو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار توضح تفاصيل صعود شاب مصري فوق قمة هرم خوفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم، أنه في صباح اليوم الأربعاء الأول من مايو، تسلق شاب مصري الهرم الأكبر للملك خوفو وذلك بعد دخوله منطقة الأهرامات الأثرية من البوابة الرئيسية كزائر مصري عادي بتذكرة دخول، ثم توجه الشاب الي مدخل هرم خوفو الحالي كأي زائر إلا أنه حاول التسلق والصعود إلى قمة الهرم.

وتابع في بيان له: قام أفراد أمن الآثار وقوة من شرطة السياحة والآثار بمنعه من محاولة التسلق وتتبعه إلا أنه قاومهم وألقاهم بالحجارة وفر هاربًا متسلقًا إلى قمة الهرم حيث قام بانتزاع الصاري الخشبي الذي تم وضعه فوق قمة الهرم في العصر الحديث لتوضيح الارتفاع الأصلي له.

وقد استطاعت قوة شرطة السياحة والآثار وأفراد الأمن من الآثار من القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.