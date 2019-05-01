أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة" للعمال في عيدهم: أنتم أبطال في معركة بناء الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة" للعمال في عيدهم: أنتم أبطال في معركة بناء الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، التهنئة للعمال في عيدهم، مؤكدا أن العمال هم وقود أي تقدم في الدول.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن العمال لهم فضل وجهد كبير في إنجاز المشروعات القومية العملاقة والتي تعمل الدولة عليها من أجل مستقبل أفضل، مستطردا: "هم الأبطال الحقيقيون في معركة البناء والتحدي التي تخوضها البلاد على مر العصور".

وأشار رئيس "مصر الثورة"، إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها مواقف وسياسات تقديرية للعامل، وضعت العامل على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم أركان المنظومة الشاملة للرقي والتقدم، ونجد هذا عندما قرر رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الخاصة والاستثنائية.

ووجه الدكتور، حديثة للعمال، قائلا: "أنتم المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة اقتصادنا واعلموا أن الوطن يتطلع دائمًا إلى ثمرة جهدكم وعملكم الدؤوب والمخلص".