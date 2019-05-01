أخبار مصر | برلمانية: الرئيس السيسي أنصف العمال.. ولا تنمية بدونهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الرئيس السيسي أنصف العمال.. ولا تنمية بدونهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية عيد العمال بالإسكندرية، مؤكدة أن حديث الرئيس أثلج صدور العمال.

وأضافت"درويش"، أن توجيه الرئيس التحية للعمال قائلا: "أتوجه إليكم جميعًا في أرجاء مصر العزيزة، بتحية اعتزاز لجهودكم المتميزة وسواعدكم المنتجة على طريق العمل والعطاء والإنجاز، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء.. تحية تقدير إليكم عمال مصر وقاعدة هذا الوطن للانطلاق نحو تغيير الواقع، وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعًا"، يؤكد أن العامل المصري هو محور التنمية.

وأوضحت أن العامل المصري من أمهر العمالة في العالم ولديه وطنية كبيرة، مؤكدة أن العمال هم الذين بنوا الماضي وسوف يبنوا المستقبل، فجميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء أوطانهم، حتى صار عيد العمال رمزًا للعطاء والتضحية.

Advertisements

وأكدت أن حرص الدولة والرئيس على الاحتفال بعيد العمال كل عام، يؤكد على الدور الكبير الذى يقدمه العامل المصري من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، ودورهم الوطني الهام والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير.

وشددت على أن الدولة لن تنهض إلا بالعمل الجاد والمستمر، والصبر على النتائج، فالأمم لا تبنى إلا بمجهودات أبنائها المخلصين، وليس بالأماني والشعارات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك أمس الثلاثاء، في احتفالية عيد العمال، التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الإسكندرية.

وكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفالية عددًا من العمال والقيادات العمالية، تقديرًا للجهود والعطاء الذي بذله العمال على مدار السنوات الماضية، في سبيل دفع عملية التنمية في ربوع مصر.