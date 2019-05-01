أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين تكشف أسرار وتفاصيل "السبوبة" الجديدة للإرهابي أيمن نور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين تكشف أسرار وتفاصيل "السبوبة" الجديدة للإرهابي أيمن نور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين أسرار وتفاصيل السبوبة الجديدة للارهابي أيمن نور والتي أعلن عنها تحت مسمى وهمى "الحوار الوطني" الذي يضم حسب تصريحاتة 100 شخصية معظمهم من التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد والمطلوبين في قضايا إرهابية وذلك عقب إصابته وأفراد عصابتة من العملاء والمتآمرين على البلاد بلوثة عقلية افقدتهم توازنهم عقب إعلان نتائج الاستفتاء المبهرة والمشرفة على التعديلات الدستورية والتي زلزلت العالم كلة وقدم فيها المصريين ملحمة رائعة في حب وعشق الوطن، مؤكدة الجبهة على إن أبناء الشعب المصري العظيم لقنوا نور ومن على شاكلته من أعداء الحياة درسا قاسيا في الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد وكشفوا مخططاتهم العدائية والخسيسة الممولة من قطر وتركيا، وكان كل صوت قال نعم للاستقرار والبناء والتنمية بمثابة ضربة قوية وموجعة على قفا جماعة الدم والخراب.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن نور حصل على 10ملايين دولار كدفعة أولى من تميم بن موزة أمير دويلة قطر بحجة جمع الخونة وتوحيد صفوف المعارضة حتى يثبت لأسيادة الذين يوفرون لة الملاذ الأمن كذبا وزورا انهم موجودين في المشهد السياسي على عكس الحقيقة تماما فهذه الشرذمة الضالة لا وجود لها على الأرض إلا في خيالهم المريض، أضاف طوالة إن أيمن نور الشهير بأبو مسيلمة الكذاب أعلن عن انضمام شخصيات للمبادرة المشبوهة ولكن هذه الشخصيات سرعان ما تنصلت منة وكشفت كذبة وفي مقدمتهم عمار علي حسن والنائب ضياء داوود ود، حسام بدراوى وعبد العظيم حماد الذين أكدوا عبر حساباتهم الشخصية انهم فوجئوا بوضع أسمائهم ضمن الشخصيات التي ستحضر المؤتمر دون علمهم بل إنهم رفضوا هذه التصرفات الصبيانية مما يؤكد فبركتة وتزويرة الذي تعود علية طوال حياته.

أشار رئيس الجبهة إلى إنة حتى بهي الدين حسن الهارب إلى لندن واحد أذرع الجماعة الإرهابية والمؤسس لمنظمة ذات سمعة سيئة رفض دعوة نور وهاجمها بالإضافة إلى المدعو فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي وجة رسالة رفض شديدة اللهجة وقاسية إلى نور وهذا يثبت مما لايدع الشك الخلافات والانقسامات التي تضرب ذيول الجماعة الإرهابية وان هدفهم الوحيد الحصول على جزء من تورتة التمويلات بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

أوضح طوالة إن أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية التي يقودها هاكان فيدان رصدت مبلغ 100الف دولار لكل عميل يحضر المؤتمر كمكافاة تشجيعية لة في إطار محاولتهم اليائسة والبائسة للتأثير على الرأي العام وخلق حالة من الحراك ضد نجاحات وإنجازات الدولة المصرية.