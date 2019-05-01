أخبار مصر | "إعدام التاريخ".. تراث دار المعارف إلى زوال بسبب مثلث ماسبيرو

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تخوفات من البيع أو الدمج

صحفيو المؤسسة: "إحنا مش عشوائيات"

140 صحفي و1100 من الموظفين والعمال مهددون

نهاية مأساوية قد تكتب الفصل الأخير من حياتها، بعد مسيرة استمرت 130 عام من العطاء، فلا يخفى على القاصي أو الداني، ما قدمته "دار المعارف" في حياة حافلة بالجود، كأهم وأقدم وأكبر دار نشر في مصر والوطن العربي.

"خذ المعارف من دار المعارف"، استمر هذا الشعار في تقديم المعرفة ولم يبخل يومًا على أحد، وهو الذي اختارته دار المعارف عنوانًا لها طوال تلك السنوات.



ونشرت الدار للعديد من كبار الكُتاب، أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم والمازني ومحمد مندور وإبراهيم ناجي وأحمد حسن الزيات وعائشة عبدالرحمن وشوقي ضيف وأحمد مستجير وسيد شلبي، كما أن دار المعارف هي الدار الوحيدة التي سمحت لكل الأطياف والألوان السياسية بالنشر في مطابعها من كتاب الأصولية والسلفية والماركسية والشيوعية.