أخبار مصر | "الأطباء العرب" يوفر التطعيمات مجانا بالصومال بالتعاون مع "الصحة العالمية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء العرب" يوفر التطعيمات مجانا بالصومال بالتعاون مع "الصحة العالمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المستشفى المصرى بالصومال التابع لاتحاد الأطباء العرب، اتفاقية تعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الصومال يتم بموجبها توفير التطعيمات والأمصال والمستلزمات الطبية للسيدات الحوامل والأطفال مجاناً وذلك بحضور ممثلين من وزارة الصحة الصومالية.

وفي هذا السياق رحب الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب باتفاقية التعاون ودعا لاستمرار التعاون بين الاتحاد ومنظمة الصحة العالمية لتحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربي خاصة فى المناطق التى تعانى من تدنى فى مستوى خدمات الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن المستشفى المصرى تأسست عام 2011م عقب موجة الجفاف التى ضربت الصومال والتى أودت بحياة حوالى 260 الف شخص، وكان ذلك بالتزامن مع القوافل الطبية والإغاثية للنازحين فتم إنشاء عدد من العيادات لخدمة النازحين وكانت أولى هذه العيادات هى الأطفال نظراً لإنتشار أمراض سوء التغذية والجفاف فى ذلك الوقت ومع التطوير أصبحت المستشفى تضم أكثر من 13 عيادة بالإضافة الى معمل للتحاليل الطبية ومركز للأشعة ووصلت الطاقة الاستيعابية الى 85 سرير بالأقسام الداخلية.