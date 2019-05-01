انت الان تتابع بعد عيد القيامة.. ما هي «الخماسين المقدسة»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تستمر أفراح القيامة لمدة 50 يوما في الكنيسة.. تتوقف الكنيسة عن الصوم بفترة الخماسين.. تصلى بألحان الفرح.. تزداد وتيرة الأفراح حيث لا تقام في فترات الصوم

رغم أن قداس عيد القيامة هو نهاية 55 صوما وكذلك أسبوع الآلام، فإنه يعتبر بداية لـ50 يوما جديدة ومختلفة عن فترة الصوم، وتمسى فترة «الخماسين»، وتعيش فيه الكنيسة بطقوسها وصلواتها في أفراح «القيامة»، ومقسمة أيضا لعدة أسابيع تنتهي هذه الفترة ببدء صوم الرسل الذي ينتهي كل عام في يوم 12 يوليو وهو عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس في مدينة روما، عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وتشبه صلوات القداس في فترة الخماسين قداس عيد القيامة إلا أنها تختلف من بعد عيد الصعود في اليوم الأربعين وتنتهي اليوم الخمسين بعيد «العنصرة»، أو عيد حلول الروح القدس.

تتميز «الخماسين»، بأنها فترة فطر دائم وهي الفترة الوحيدة في السنة التي لا يوجد فيها أي صوم، ولا حتى يومي الأربعاء والجمعة، ولأنها فترة فطر فهي تشهد أكبر قدر من «الأكاليل» أو الأفراح التي لا تقام في أيام الأصوام. (اقرأ أيضا: سبت الفرح.. خروج النور المقدس وأفراح القيامة) أحاد الخماسين وتقسم

تتميز «الخماسين»، بأنها فترة فطر دائم وهي الفترة الوحيدة في السنة التي لا يوجد فيها أي صوم، ولا حتى يومي الأربعاء والجمعة، ولأنها فترة فطر فهي تشهد أكبر قدر من «الأكاليل» أو الأفراح التي لا تقام في أيام الأصوام. (اقرأ أيضا: سبت الفرح.. خروج النور المقدس وأفراح القيامة) أحاد الخماسين وتقسم فترة الخماسين إلى 7 أسابيع من بعد عيد القيامة، أولها «أحد توما» أو «الأحد الجديد»، حيث ظهر فيه السيد المسيح لتلميذه توما الذي تشكك في قيامته، والثاني «خبز الحياة»، والثالث «المرأة السامرية»، والرابع «النور الحقيقي»، والخامس «أنا هو الطريق والحق والحياة»، والسادس «السلام والضيقات وغلبة العالم»، والسابع «عيد العنصرة». وتشهد فترة الخماسين ظهورات السيد المسيح، بداية من ظهوره لمريم المجدلية، ثم بقية التلاميذ مجتمعين معا، بدون تلميذه توما الشهير بـ«الشكاك»، وحينما عاد توما أخبروه بظهور السيد المسيح فتشكك حينما أخبره بقية التلاميذ إلى أن ظهر له السيد المسيح وطالبه بأن «يضع يده مكان المسامير والجروح» ليتأكد، لذا يشتهر الأحد الأول باسم «أحد توما»، وخلال فترة الخماسين يظهر السيد المسيح لتلميذين آخرين كانا في طريقهما إلى قرية تسمى «عامواس». (اقرأ أيضا: الجمعة العظيمة.. نهاية رحلة أسبوع الآلام) Advertisements طقس قداسات عيد القيامة والخماسين يتميز قداس عيد القيامة بنغمات وألحان الفرح، وهي مزيج بين ما هو باللغة اليونانية واللغة القبطية، واللغة العربية، يشهد القداس «تمثيل القيامة»، وبعدها يتم عمل دورة بالصلبان وصور القيامة داخل الهيكل وفي الكنيسة، كتعبير عن إعلان «القيامة»، مع ألحان الفرح. أما بقية قداسات فترة الخماسين فهي لا تشهد «تمثيل القيامة»، بل تشهد «دورة الصلبان والصور» داخل الهيكل وبقية الكنيسة، وحتى اليوم الـ39 من عيد القيامة، وفي اليوم الأربعين الموافق عيد الصعود الأمر يختلف. عيد الصعود عيد الصعود في اليوم الأربعين وفقا للعقيدة المسيحية بعدما قام السيد المسيح من الموت ظل يظهر لتلاميذه على فترات، وفي اليوم الأربعين يخبرهم أنه سيصعد إلى السموات، وبالتالي تكون «دورة القيامة»، داخل الهيكل فقط، باعتبار أنه يرمز للسماء داخل الكنيسة. (اقرأ أيضا: عيد القيامة وسبت النور.. أفراح تغسل أسبوع الآلام) عيد العنصرة يسمى أيضا بعيد حلول الروح القدس، وتم ذلك في اليوم الخمسين، وفقا لوعد السيد المسيح لتلاميذه بأنه سيصعد ويذكر سفر أعمال الرسل، أنه بعد حلول الروح القدس على التلاميذ تحدى بطرس -الذي أنكر السيد المسيح قبل 50 يوما-الحاضرين من اليهود وآمن بالسيد المسيح على يديه نحو 3 آلاف شخص. وفي اليوم التالي لليوم الخمسين «عيد العنصرة»، يبدأ صوم الرسل، وهو صوم ليس له مدة معينة، فهو ينتهي يوم 12 يوليو، وهو يوم الاحتفال بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس، ويبدأ في اليوم التالي لعيد العنصرة، وتتوقف مدته على حسب موعد الاحتفال بعيد القيامة، فإذا جاء عيد القيامة مبكرا في أبريل يزيد عدد أيامه، وإذا جاء في نهاية أبريل أو بداية مايو تقل مدته. (اقرأ أيضا: اليوم.. البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد القيامة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد عيد القيامة.. ما هي «الخماسين المقدسة»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.