انت الان تتابع الصحة تحذر من 7 أدوية تهدد حياة الأطفال.. اعرفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الصحة هالة زايد

أصدرت وزارة الصحة والسكان، القرار رقم 19 لسنة 2019 بسحب وحظر الأدوية التي تحتوي على مادة (اورسودياوكسيكوليك)، الموجودة في 7 أدوية بأسماء تجارية مختلفة، وذلك بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه في حالات الأطفال. وهذه الأدوية هي: Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ مارس 2017 وحتى نوفمبر 2018، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018، وursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط، وLivagoal 450 mg للتشغيلات المنتجة منذ مارس 2017 وحتى يونيو 2018، وEgyurso 500 mg لـ3 تشغيلات، وursochol 250 mg، وbiliver 450 mg لـ5 تشغيلات.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الأدوية تستخدم في علاج الصفراء وتذويب حصاوي المرارة والكلى، مرجعة حظرها لتعديل النشرة الداخلية للمستحضرات، لإضافة بعض التحذيرات الخاصة بحمض أورسوديوكسيكوليك. اقرأ أيضا| طلب إحاطة عن الأدوية المغشوشة بالسوق ووجهت إدارة الصيادلة بضرورة تجميد الأرصدة