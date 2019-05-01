- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع الصحة تحذر من 7 أدوية تهدد حياة الأطفال.. اعرفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزيرة الصحة هالة زايد
أصدرت وزارة الصحة والسكان، القرار رقم 19 لسنة 2019 بسحب وحظر الأدوية التي تحتوي على مادة (اورسودياوكسيكوليك)، الموجودة في 7 أدوية بأسماء تجارية مختلفة، وذلك بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه في حالات الأطفال. وهذه الأدوية هي: Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ مارس 2017 وحتى نوفمبر 2018، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018، وursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط، وLivagoal 450 mg للتشغيلات المنتجة منذ مارس 2017 وحتى يونيو 2018، وEgyurso 500 mg لـ3 تشغيلات، وursochol 250 mg، وbiliver 450 mg لـ5 تشغيلات.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الأدوية تستخدم في علاج الصفراء وتذويب حصاوي المرارة والكلى، مرجعة حظرها لتعديل النشرة الداخلية للمستحضرات، لإضافة بعض التحذيرات الخاصة بحمض أورسوديوكسيكوليك. اقرأ أيضا| طلب إحاطة عن الأدوية المغشوشة بالسوق ووجهت إدارة الصيادلة بضرورة تجميد الأرصدة
وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الأدوية تستخدم في علاج الصفراء وتذويب حصاوي المرارة والكلى، مرجعة حظرها لتعديل النشرة الداخلية للمستحضرات، لإضافة بعض التحذيرات الخاصة بحمض أورسوديوكسيكوليك.
اقرأ أيضا| طلب إحاطة عن الأدوية المغشوشة بالسوق
ووجهت إدارة الصيادلة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديها من تلك التشغيلات، وإرجاع ما بيع للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.
كما أمرت، بتسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيادلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تحذر من 7 أدوية تهدد حياة الأطفال.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.