شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مسح 3 ملايين و727 ألف و508 مواطن منذ إنطلاق ١٠٠ مليون صحة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الإنتهاء من مسح 3 ملايين و727 ألف و508 مواطن، من خلال حملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك منذ إنطلاق الحملة في الأول من مارس الماضي، وحتى مساء أمس، مؤكداً ان الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي على المواطنين من الجنسين، بداية من سن 18 عاماً، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط – سكر – سمنه»، وصرف العلاج بالمجان للمصابين.

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وأشاد المحافظ، بالمشاركين في الحملة الرئاسية من الفرق الطبية الثابتة، والمتحركة، لحسن استقبالهم للمواطنين، ومعاملتهم معاملة طيبة، والتواصل مع الجهات المعنية، لتذليل العقبات والمعوقات، أمام تنفيذ الحملة، لتحقيق المستهدف منها، والقضاء على فيروس سي.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية حملة الـ 100 صحة، شهدت منذ إنطلاقها أول مارس الماضي، إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح المختلفة الثابتة والمتحركة، تخطى نسبة المستهدف اليومي، بقرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيداً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة، والتي تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، حرصاً منها على الإنتهاء من مسح كل المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية النبيلة، والتي تهدف إلى القضاء على فيروس سي، وصرف العلاج للمصابين بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج فيروس سي «31 ألف و856» حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) «46 الف و268» حالة، حتى الأن وذلك بعد إجراء المسح الطبي عليهم من خلال 1365 فرقة طبية، منها 682 فرقة ثابتة، و683 فرقة متحركة، تصل للمواطنين في منازلهم، وفي أماكن عملهم، وتنتشر في دور العبادة ومراكز الشباب.