شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة.. حملة أمنية مكثفة لإعادة الإنضباط بمنطقة الموسكي وبين السوريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، على الحملة الأمنية المكثفة لإعادة الإنضباط بشارعي الموسكي، وبين السورين، والتي تمت بالتنسيق بين مديرية أمن القاهرة، وأجهزة أحياء الموسكي، ووسط القاهرة، وشرطة المرافق، تم خلالها إخلاء الشارع تماماً، من الباعة الجائلين وتنظيمهم أعلي الرصيف، لتيسير حركة المرور، والتي تشهد كثافة مرورية عالية، نظراً لإقبال مواطني القاهرة والمحافظات الأخرى على المنطقة، لشراء مستلزماتهم لإستقبال شهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء محافظ القاهرة، على ضرورة التواجد الأمني على مدار اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتعامل بكل حزم، وعدم السماح قطعياً بعودة الباعة لهذا الطريق، كما طالب المحافظ بسرعة الإنتهاء من رفع انقاض أحد العقارات بشارع الأزهر، وإخلاء الرصيف للمشاة.

رافق المحافظ، في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء اسماعيل حسين، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب، واللواء جمال ابراهيم، مساعد مدير مرور القاهرة، واللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء أحياء الموسكي ووسط القاهرة.

محافظ القاهرة يشرف علي حملة لإعادة الإنضباط بمنطقة الموسكي

محافظ القاهرة يشرف علي حملة لإعادة الإنضباط بمنطقة الموسكي

محافظ القاهرة يشرف علي حملة لإعادة الإنضباط بمنطقة الموسكي