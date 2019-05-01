شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية طيبة تختتم موسمها الفني على مسرح جلال الشرقاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدِّم كورال «معاهد طيبة»، الليلة، في السابعة مساء، على خشبة مسرح الفن «جلال الشرقاوي» حفله السنوي، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى أحمد، في ختام الفعاليات الفنية التي أقامتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية.

كانت الفرق المسرحية بالأكاديمية قدمت الأسبوع الماضي مسرحية «أحدب نوتردام»، من إخراج المخرج تامر عباس، كما قدَّمت مسرحية «العائد»، لنفس المخرج، بالأمس الثلاثاء 30/4/2019، وذلك في إطار مسابقة الفنون المسرحية السنوية التي تنظمها وزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة.

من ناحيته، أكَّد الدكتور صديق عفيفي، حرص الأكاديمية على تنمية مواهب طلابها في كافة المجالات الثقافية والفنية، بتوفير الإمكانات المطلوبة التي تساعدهم على تقديم تلك المواهب بالشكل اللائق.