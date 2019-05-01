شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه لبيروت لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، إلى بيروت في زيارة للبنان تستغرق يومين ليترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية- اللبنانية، التي تستضيفها بيروت غداً ولمدة يومين. ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء الكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولي والبترول والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال. ومن المقرر أن يلتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريرى، ورئيس مجلس النواب نبيه برى.

‎ وخلال تواجده في بيروت، من المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات «منتدى الاقتصاد العربي»، التي تنطلق دورته السابعة والعشرين غداً الخميس، إذ تحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، والتى تشارك فيها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا وإتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية، ويلقى مدبولى كلمة بالمنتدى عن فرص الاستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة في ملف الاصلاح الاقتصادى.