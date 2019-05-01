شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة يكشف نتائج إدراج «الإخوان» على رأس المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن وضع المنظمات على قوائم الإرهاب للدول، هو إجراء سيادي اختياري للدول ذات السيادة، ويختلف في عديد الأمور عن الإجراءات التي يمكن ان تتخذها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف «سلامة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بشأن احتمالية وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه «في الحالة الأمريكية، ووفقا للتشريعات الوطنية، حددت التشريعات كل من وزارة الخزانة الأمريكية، وهيئة الاستخبارات الأمريكية باعتبارهما الهيئتان التنفيذيتان المنوطتان بالتحقق من الأنشطة والأعمال الإرهابية، وبالتالي فإن وزارة الخارجية الأمريكية تدرج الجماعات على قوائم الإرهاب تأسيسًا على المعلومات المتوافرة لدى الخزانة والاستخبارات».

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ووفقا لـ«سلامة»، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بقيام الإدارة الأمريكية بإدراج التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظامات الإرهابية.

وعن التداعيات المترتبة على القرار في حالة إقراره من الإدارة الأمريكية، قال «سلامة» إن التداعيات المباشرة لإصدار أي تشريع أمريكي مرتقب في هذا الشأن يفضي إلى حظر التعامل على كافة الأصعدة المالية والتجارية والسياسية مع الكيان الإخواني الذي سيتم إدراجه، وأيضا حظر دخول أعضاء ذلك الكيان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحظر التعامل مع كافة المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين الأمريكية التي لها علاقة بالشأن«.

وأوضح «سلامة» أن القانون الأمريكي «لا يطبق بأثر رجعي»، لأن «مبدأ شرعية الجرائم وشرعية العقوبات مبدأ راسخ وهذا يعني عدم رجعية القوانين والعقوبات على أفعال سبقت التشريع أو القانون أو فرض العقوبة، وهذا مبدأ يلتزم به القانون الدولي».