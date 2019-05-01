انت الان تتابع معايشة من حكايات عمال التراحيل.. الرحمة لم تصل هنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسين جاء من بني سويف منذ 25 عاما بعد أن سحبت الحكومة أرض والده.. بنقعد أيام من غير شغل وبكلم عيالي كل 20 يوم.. وتكافل وكرامة" قالولي مينفعش نديك معاش"

عقارب الساعة تشير إلى السادسة من صباح يوم الاثنين، وبينما تستعد الأسر المصرية للاحتفال بأعياد شم النسيم، كل على طريقته الخاصة، خرج حسين رمضان، البالغ من العمر 47 عاما، من مسكنه الذي يقطن فيه بصحبة 5 آخرين، ليستقر على الرصيف الفاصل فى منطقة الطوابق بشارع فيصل. ترى لماذا جاء هذا الرجل، الذى بدى عليه، شقاء الدنيا، ومن خلفه عدد آخر للجلوس على الرصيف، فى هذا الوقت المبكر، حاملين أدوات حديدية لأغراض الهدم والبناء، يسيرون بهموم الزمن، وكأنهم خرجوا مكبلي اليدين، منساقين بالسوط والجنازير.

يجلس حسين مع مجموعته المكونة من 6 أشخاص، بينما تتشكل بجواره مجموعات أخرى، بطول الرصيف، حتى محطة التعاون، بذات الشارع، تضم كلا منها 4 أو 5 أشخاص، جميعهم يرتدون ملابس رثة، ليخرج رغيفين من الخبز البلدي، وقطعة من الجبن، لتناول وجبة الإفطار. ما إن ينتهي المعلم حسين، كما يناديه زملاؤه، والجمع من الطعام، حتى

يجلس حسين مع مجموعته المكونة من 6 أشخاص، بينما تتشكل بجواره مجموعات أخرى، بطول الرصيف، حتى محطة التعاون، بذات الشارع، تضم كلا منها 4 أو 5 أشخاص، جميعهم يرتدون ملابس رثة، ليخرج رغيفين من الخبز البلدي، وقطعة من الجبن، لتناول وجبة الإفطار.

ما إن ينتهي المعلم حسين، كما يناديه زملاؤه، والجمع من الطعام، حتى يبدأون فى الاصطفاف جلوسا على الرصيف، يترقب حركة السيارات، ودوران الإطارات، ونظرات العابرين، لعل أحدا ينادي "عايز عامل يكسر حيطة، أو يطلع سيراميك"، لكن هذا الترقب ربما يستمر حتى السابعة من مساء اليوم، وهو وقت انصراف الجميع.

جاء المعلم حسين من محافظة بني سويف منذ 25 عاما، بعد أن سحبت الأرض التى حصل عليها والده فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

مشاعر مرتبكة تسيطر على الرجل عبرت عنها كلماته: "أنا شغال نحات، وزي ما بيقولوا علينا عمال تراحيل، عندي مراتي و4 عيال، ربنا كرمني وعلمتهم أحسن علام، البنتين دخلتهم الثانوية، لكن الكبيرة مكملتش واتجوزت، والولدين واحد في ابتدائي، والتاني فى إعدادي، وربنا يعيني عليهم، لأن الوضع بقى صعب قوي يا أستاذ".

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يصمت، ليعاود الحديث سريعا، وكأن ما عاناه خلال سنوات مضت، على أرصفة الميادين، مدعاة فخر واعتزاز: "أنا لفيت كل الأسواق اللى بيقف فيها عمال التراحيل، ومفيش سوق مشتغلتش فيه، قعدت شوية فى سوق السبع عماير، وشوية فى الحي السابع، وكام سنة فى الكيلوا 4.5، وسنتين فى سوق المعادي، وكام سنة فى حلوان، لكن أحسن مكان اشتغلت فيه، هو سوق الطوابق اللى احنا قاعدين فيه، بس بقالنا كام سنة الأمور مش قد كدا، وممكن نقعد أسبوع من غير ما نطلع شغلانة ونجيب جنيه واحد".

و يصف أوقات الإنتظار: " أنا بقعد لحد ما الشمس تسيح دماغي، أو بستنى شوية لحد ما تغيب، وفى الآخر برجع على الأوضة اللى قاعد فيها مع زمايلي أغني يا عين يا ليل، يصمت الرجل قليلا،: لكن بضحك علشان ما أموتش من الهم، والتفكير فى العيال، والمصاريف، والديون، وإيجار الأوضة".

زوجة المعلم حسين، لا تزعجه بالاتصالات المتكررة، ولا بطلبات المنزل، ولا فاتورة التليفون، ولا اشتراك النت، ولا بإحضار العشاء من أحد المطاعم، فالعامل البسيط، لا يمتلك تليفونا، :"بكلم عيالي كل شهر ولا 20 يوم من على تليفون واحد من زمايلي واديله 2 جنيه ولا حاجة، أو بعشم فى زبون وأقوله إديني دقيقة من الموبايل بتاعك، وبسافرلهم لما يكون معايا فلوس، ولو مشتغلش بفضل قاعد هنا لحد ما تفرج".

كل هذه المعاناة، لم تكن سبب الحزن الأكبر لهذا الأربعيني، فحزنه الذي طبق على صدره منذ عامين، بعد أن وقف مكتوف الأيدي، عاجزا أمام تدبير جهاز ابنته التي تركت الثانوية العامة لتتزوج من أحد أقاربهم الذي يعمل معه،:" لما جه واحد قريبنا طلبها، قولت أجوزها لأني مش هقدر أعلمهم كلهم، لكن حسيت إني بتقتل كل يوم ومعاد الفرح بيقرب وأنا مش عارف اشتريلها حاجة، وفى الآخر أهل الخير وقفوا معايا وجابولنا بوتجاز وغسالة وكام حلة وأطباق ومعالق واتجوزت".

الساعة الآن تدق الثانية، ظهرا، المعلم حسين يجلس فى موقعة، لكن لم تتوقف سيارة واحدة طلبا للعمال:" أديك قاعد معايا من صباح ربنا، ولا حد قالنا سلام عليكوا، وممكن نقعد القعدة دي 10 أيام، من غير ما نطلع شغلانة، وفى الآخر الزبون بيجي يتشرط وينزل فى الأسعار زي ما هو عايز، لأإنه عارف إني ممكن أكون مش لاقي حق الرغيف، وهطلع أشتغل بالسعر اللى هيقول عليه"، في هذه الأثناء اشترى حسين رغيفين وكيس شيبسي لتناول وجبة الغذاء.

المعلم حسين، وزملاؤه الذين يعملون كعمال تراحيل، والبالغ عددهم 4 ملايين شخص، بحسب تقديرات، الاتحاد العام لنقابات العمال، لا ينتظرون قدوم شهر رمضان، نظرا لتراجع العمل، علاوة على تواجدهم فى الشوارع تحت لهيب الشمس،:" أصعب شهر فى السنة هو شهر رمضان، لأن الشغل فيه بيقل، وبنفضل قاعدين فى الشمس واحنا صايمين مستنيين أي شغل، كان معانا واحد هنا السنة اللى فاتت شاف ناس بتوزع أكل طلع يجري عليهم خبطته عربية، وبقاله سنة عايش على السلف هو وعياله، ومرة روحت قعدت على مائدة، لكن بصراحة مقدرتش أكل، حسيت إن الناس بتبصلي على إني شحات، فمكررتهاش تاني".

" مش عايزين من الحكومة، غير إنها تشوفنا، والله إحنا ما عايزين غير الستر، ولما قالوا روحوا خدوا فلوس بتاع تكافل وكرامة، روحت قدمت وقولت أهو حاجة تساعدني على العيشة، لكن قالولي لا مينفعش تاخد، علشان أبوك عنده حيازة زراعية، قولتلهم دي حيازة قديمة بتاع أرض الحكومة خدتها مننا، ولا حد عملي حاجة، واعرف ناس مستورين والحكومة بتديهم، بس هنقول إيه، ربنا عنده الفرج". الساعة تدق السابعة مساء، حسين يجهز أدواته لمغادرة الشارع والعودة لمسكنه، يبتسم الرجل: "اليوم خلص وأدينا مروحين، قول للناس يا أستاذ الناس دي تعبت، والله ما بقينا قادرين نأكل عيالنا، ولا قادرين حتى نعلمهم، قولهم إننا لما حد يحصله حاجة فى الشغل مبيقدرش يتعالج وممكن يقعد لحد ما يموت، قولهم الناس دي عشمانة فى ربنا وفيكوا تساعدوهم، يطلعونا حتى معاش 500 جنيه نعيش منه".