التعليم: انضمام 5 مدارس إلى المنظومة اليابانية

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طارق شوقي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن انضمام 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل (2019 - 2020)، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة، منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي (2018 - 2019) إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد (2019 - 2020)، ومن المقرر أن يتم افتتاح المدارس بمحافظات كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، سوهاج، أسوان، وذلك في إطار سعي الوزارة على الاستكمال في خطة تطوير التعليم لتشمل كل محافظات مصر طبقا للخطة الموضوعة.

وأعلنت الوزارة، أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد (2019 /2020)، اعتبارا من مساء أمس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية. وشروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام المقبل، هي: أن يكون الطفل مصري الجنسية ويكون سنه وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة

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