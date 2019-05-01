عودة حركة قطارات المترو بالخط الثاني

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مترو الخط الثاني - صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن عودة حركة القطارات بالخط الثاني لطبيعتها، بعد تعطلها بسبب عطل فني في منظومة الإشارات ما بين محطتي جامعة القاهرة والبحوث، إذ إن فرق الطوارئ تدخلت على الفور لإصلاح العطل قبل أن تعود حركة القطارات لطبيعتها، موضحا أنه تم تشعيل حركة المترو أثناء العطل بشكل طبيعي ما بين محطات المنيب إلى جامعة القاهرة في الاتجاهين، وما بين جامعة القاهرة إلى السادات في اتجاه واحد، وما بين شبرا الخيمة إلى السادات في الاتجاهين.

وتعطل الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب)، صباح اليوم، ما أدى إلى حدوث حالة من التكدس، وتم سحب أحد القطارات باتجاه شبرا بعد إخلائه من الركاب. اقرأ أيضا| الوزير يبحث مع «ميتسوبيشي» تطوير 58 قطارا بالمترو من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية في إطار تنفيذ

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