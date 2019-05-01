شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: غدا بدء دورات تأهيل مشرفي الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بدء أولى برامج تدريب وتأهيل مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ/2019م وذلك بدار الهيئة الهندسية بمحافظة القاهرة يومي 2، 3 مايو.

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وأوضحت الوزيرة أن مجلس أمناء المؤسسة قد سبق وأعتمد نتيجة إختبارات المشرفين وتم إختيار 270 مشرف بصفة أساسية يمثلون27 محافظة من بين عدد (1111) مشرف متقدم وتم الإختيار وفقاً لإختبارات تحريرية وشفوية تم إجرائها مركزياً في أربع محافظات تحت إشراف الوزارة.

وأكدت الوزيرة على أن تجربة هذا العام في إختيار المشرفين شهدت ولأول مرة إجراء إختبارات تحريرية أون لاين على برنامج الحاسب الآلى وتم إعلان نتائج الإختبارات التحريرية لكل ممتحن فور إنتهائه من إجراء الإختبارات ضماناً للشفافية مع إختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين مع التركيز على تدريب وتأهيل المشرفين بإعتبارهم أهم العناصر الرئيسية في نجاح رحلة الحج. وشددت الوزيرة على أهمية خضوع المشرف للتدريب لثقل مهاراته وتبادل الخبرات بين العناصر ذات الخبرة والعناصر الجديدة والتى تمثل نحو 50% من المشرفين.

وصرح أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أن البرنامج التدريبي الذي سيعقد يومي 2، 3 مايو سيتم خلاله تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التي يمر بها المشرف والمهام التي يقوم بها منذ إختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية الهامة وكذلك تدريب المشرفين على مهارة إستخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه في القيام بدوره وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.