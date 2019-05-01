شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإذاعة: تشكيل لجنة لهيكلة برامج شبكة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، لجنة من المتخصصين من خارج العاملين في شبكة القرآن الكريم لهيكلة برامج الإذاعة، وذلك لتقليل عدد البرامج المكررة، والتي لا يوجد جدوى من وجودها، وتضم اللجنة في عضويتها عبدالصمد الدسوقي، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، ومحمد عبدالعزير، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية الأسبق، ومحمد أبوالوفا، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، رئيس شبكة القرآن الكريم، وإسماعيل دويدار، مدير عام البرامج الخاصة في شبكة البرنامج العام، وحسن مدني، المشرف العام على إذاعة القرآن الكريم.

وقال محمد نوار، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إنه تم تشكيل اللجنة لتقليل عدد البرامج، حيث إن الشبكة بها ما يقرب من 60 برنامجا، وسيتم تحديد أهم 40 برنامجا فقط لاستمرارها، والاستغناء عن 20 من البرامج غير الجيدة، وتم تشكيل لجنة أخرى داخلية من داخل الشبكة غير معلنة لمطابقة اختيار اللجنة الأولى.

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وأضاف «نوار» أنه سيتم تطوير شبكة القرآن الكريم بشكل يتماشى مع تجديد الخطاب الديني الجديد، وزيادة بث التلاوات القرآنية بنسبة كبيرة، لتصل إلى 80% على مدار اليوم، حيث إن نسبة التلاوات الموجودة حاليا 60 إلى 65% يوميا.

وأكد أنه صدر قرار بتولي الدكتور حسن مدني، رئيس شبكة البرنامج العام، الإشراف على شبكة القرآن الكريم ورئاستها لحين اختيار رئيس لها، وتمت موافقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الاستعانة بمجموعة من المتحدثين الجدد وشباب العلماء، وسيتم الدفع بثمانية من شباب العلماء التابعين للوزارة للاستعانة بهم في تقديم برنامج يتبنى تجديد الخطاب الإعلامي، والتأكيد على المضمون المستنير المعتدل للقضايا الدينية والمسائل الفقهية، من أجل بث خطاب ديني متوازن واعٍ بقضايا العصر، ويتم بثه أسبوعيا في البداية وصولا إلى تخصيص نافذة يومية تستوعب كل العلماء المؤهلين للحديث والفتوى.

وأشار «نوار» إلى أن فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة سيكون له لقاء يومي خلال شهر رمضان على شبكة القرآن الكريم، ووافق «جمعة» على كتابة مجموعة من الأدعية تبث قبل أذان المغرب مباشرة، وسيشارك في أدائها مجموعة من الأصوات الشهيرة من كبار العلماء والأئمة.