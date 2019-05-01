شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بلا مأوى» تُنظم يومًا ترفيهيًا لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار جهود البرنامج القومى لحماية المشردين للقضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، نظم البرنامج يوما ترفيهيا لعدد ٧٣ ابنا وابنة من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية بوادي النطرون، بالتعاون مع عدد من الشركاء.

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تضمن اليوم فقرات ترفيهية ومسابقات رياضية وعروضا فنية وألعابا تثقيفية وتنموية لخلق روح تفاعلية بين الأبناء وتعديل سلوكهم باستخدام الفن والرياضة، وجلسات حكي وفضفضة بين الأبناء وفريق ويل سبيرنج والشركة المنظمة.

وتسعى الوزارة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتعديل سلوك الأبناء من خلال برامج وأنشطة تشمل استخدام الفن والرياضة لخلق نماذج إيجابية لدى الأبناء.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال، بالإضافة إلى تطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية كبيوت آمنة تقدم الحماية والرعاية للأطفال.