شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يكرم ضابط شرطة لفوزه بالميدالية الذهبية في البطولة العربية لكمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمكتبه اليوم الأربعاء، المقدم شرطة أحمد سامي، لاعب المنتخب الوطني الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية رقم 21 لكمال الأجسام. وهنأ محافظ أسيوط الضابط «أحمد سامي» لفوزه في البطولة فضلاً عن كونه أول ضابط شرطة يصل إلى المركز الأول ويحصد الميدالية الذهبية في البطولة العربية لكمال الأجسام.

وأعلن محافظ أسيوط عن استمراره في دعمه الكامل لقطاع الرياضة بالمحافظة وتنمية المواهب الشابة في مختلف الرياضات مشيداً ببطولات رجال الشرطة ودورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل.