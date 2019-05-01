شكرا لقرائتكم خبر عن تعامد الشمس على مذبح الشهيد مارجرجس بكنيسة الملاك ميخائيل بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدير بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الأربعاء، تعامد الشمس على مذبح الشهيد مارجرجس بالكنيسة للمرة السادسة على التوالى بحضور الدكتور ضياء زهران نائب رئيس قطاع الأثار القبطية والإسلامية ممثلا عن وزير الأثار، والدكتورة أوفليا فايز الفرعوني أستاذ القسم اليوناني واللاتيني بأداب القاهرة، والدكتورة إيفلين جورج أندراوس أستاذ مساعد بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، والمهندس مجدي غبريال أحد أعضاء الفريق المتطوع المكلف بترميم الكنيسة، والذي اكتشف احتواء الكنيسة على ظاهرة التعامد من الشمس على مذابحها فى تذكار أعياد قديسيها والدكتور عصام صفي الدين شيخ المعماريين، وتلميذ عمارة حسن فتحي أستاذ العمارة بكليات الفنون الجميلة، وعدد كبير من المسئولين بوزارة الأثار والبحث العلمي والعلوم الفلكية لرصد هذه الظاهرة وسط استقبال حافل من القائمين على الكنيسة والذين تحدثوا عن قيم الأيقونات الموجودة بالكنيسة وإنفرادها بمجموعة الأيقونات والحدث الجلل وهو تعامد الشمس على المذبح.

ومن جانبه قال القس ويصا حفظي كاهن الدير، إن هذه الظاهرة الفلكية تتكرر ثلاث مرات فى العام داخل تلك الكنيسة وذلك في الأول من شهر مايو والتاسع عشر من شهر يونيو والثاني والعشرين من شهر أغسطس على مذبح القديسة العذراء، موضحاً أنه تم رصد تلك الظاهرة عام 2014 ومنذ ذلك الوقت يتم متابعتها سنويًا والتي تستمر لمدة تتراوح ما بين 60 : 90 دقيقة ويحرص على متابعتها فريق عمل متطوع من أساتذة ومهندسين وعلماء الفلك للرصد والدراسة والتنقيب.

وأضاف المهندس مجدي غبريال أحد أعضاء الفريق المتطوع والمكلف بترميم الكنيسة، إن هذه الظاهرة الإبداعية الفلكية للمهندس القبطي فى القرن الرابع الميلادي قد توارثها عن أجداده المصريين القدماء أسوة بالتعامد على قدس الأقداس فى المعابد المصرية القديمة.

تعامد الشمس على مذبح الشهيد مارجرجس بكنيسة الملاك ميخائيل بالشرقية

تعامد الشمس على مذبح الشهيد مارجرجس بكنيسة الملاك ميخائيل بالشرقية