شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توجه الشكر للجيش الثالث بعد تطوير مدارس التربية الخاصة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس التربية الخاصة بالسويس، عمليات تطوير موسعة أجرتها قيادة الجيش الثالث الميداني في المحافظة، فضلاً عن افتتاح ملاعب كرة قدم خماسية، لطلاب الصم، وطلاب التربية الفكرية، وملاعب كرة الجرس للطلاب المكفوفين.

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وفي هذا الإطار وجهت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، الشكر لقيادة الجيش الثالث الميداني بالسويس، على الدور الإيجابي المميز في رفع كفاءة، وإعادة تطوير مدارس التربية الخاصة، من خلال زيارتها لقيادة الجيش، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

وقدم اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، درع الجيش الثالث الميداني، للإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. كما قدمت الدكتورة هالة عبدالسلام، درع الوزارة، للسيد اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث الميداني، وشهادات تقدير للجهد المبذول، لخدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

حضر اللقاء سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، والدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التربية الخاصة بالسويس.

الجيش الثالث يطوير مدارس التربية الخاصة بالسويس