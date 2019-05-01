شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن برنامج خطب الجمعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف برنامج خطب الجمعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك هذا العام، في إطار خطة الوزارة الدعوية خلال هذا الشهر.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، الأربعاء، أن الخطبة الأولى بعنوان (رمضان شهر العتق من النار)، والثانية (رمضان شهر الجود والكرم)، والثالثة (رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال)، والرابعة (رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله)، أما خطبة العيد فعنوانها (الأعياد عبادة).

وطالبت الوزارة الأئمة، الالتزام بموضوعات الخطب والاهتمام بالدروس الدينية قبل صلاة العصر، ودروس التراويح، والرد على استفسارات المصلين بانتهاج التسيير.