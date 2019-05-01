شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صعود شاب قمة هرم خوفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح أشرف محيي، مدير عام منطقة آثار الهرم، أنه في صباح اليوم الأربعاء، تسلق شاب مصري الهرم الأكبر للملك خوفو، وذلك بعد دخوله منطقة الأهرامات الأثرية من البوابة الرئيسية كزائر مصري عادي، بتذكرة دخول، ثم توجه الشاب إلى مدخل هرم خوفو الحالي كأي زائر إلا أنه حاول التسلق والصعود إلى قمة الهرم.

قام أفراد أمن الآثار وقوة من شرطة السياحة والآثار بمنعه من محاولة التسلق وتتبعه إلا أنه قاومهم وألقاهم بالحجارة وفر هاربا، متسلقا إلى قمة الهرم، حيث قام بانتزاع الساري الخشبي الذي تم وضعه فوق قمة الهرم في العصر الحديث لتوضيح الارتفاع الأصلي له.

وقد استطاعت قوة شرطة السياحة والآثار وأفراد الأمن من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.